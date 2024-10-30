Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 02:46
Egitim tayinindeyken alt bölge istemek
Egitim tayini ile bir şehre geçtim burada alt bolge tayini yapmak icin nasil adımlar izlemem gerek bilen varmı?

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