Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2024 08:55
Karayorları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı hk

KGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açmaya hazırlanıyor. Bu başlık altında önceki dönem sorularına ulaşmak, yardımlaşmak, fikir alışverişinde bulunabiliriz arkadaşlar. Şimdiden hepimize bol şans

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