Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2024 09:06
2024 Sözleşmeli Personel Giyim Yardımı

Merhaba arkadaşlar,

2024 Mayıs ayında İl Tarım müdürlüğünde sözleşmeli olarak göreve başladım. Şu an kurumda 2024 giyim yardımları için personele kart dağıtımı yapılıyor. Fakat benim bu yardımı almaya hakkım olmadığı söylendi. Giyim yardımından yararlanmak için yılın Ocak ayından itibaren görev yapıyor olmak mı gerekiyor? Benim gibi yıl ortasında sözleşmeli olarak atanan arkadaşlar da aynı şekilde yardımlardan muaf mı oluyorlar? Bu yardıma ilişkin ihale sürecinin benim atamamdan çok sonra olduğunu biliyorum. Bilgi verebilecek var mı?


kitbm
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:06

tarım ı bilmem ama ben uab ye şubat ta sözleşmeli olarak atandım. mart ayıydı galiba giyim yardımını da aldım.

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