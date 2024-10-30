Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ekim 2024 10:06
2025'te emekli olan memur da %30 az alacak mı?

Haberlerde çıkan bu düzenleme memurları da etkiliyor mu?

https://www.sivasirade.com/haber/300-bin-kisiyi-etkileyecek-2025-yilinda-emekli-olacaklara-kotu-haber-69514.html


Arizonalı
Memur
30 Ekim 2024 10:18
hayır sadece bağkur ve ssk

M Can
Genel Müdür
30 Ekim 2024 11:50

Bu durum , 1998 öncesi memurlar olanları etkilemez...

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