KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ekim 2024 10:11
Eem İlk Alım
Arkadaşlar merhaba puanım 92.85 sıralamam 47. İlk merkezi atamada atanabilir miyim ? Herkes çok kötü konuşuyor. Çevre sehircilikte çalışan bir arkadaşım hiç atanamayabilirsin bile durumlar çok kötü alım yok diyorlar. Çok umutsuzum, gerçekçi bir tabloda atanabilmem ne kadar mümkün?

YıldızTu
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:27
sağlık bakanlığı da 2024 alımı yapmayacağı için ayrıca korkutuyor bu süreç.

ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
30 Ekim 2024 11:55

2 senelik süreçte illaki tüm bakanlıklar alım yapacaktır. 2 ay önce tasarruftan sonra merkezi atama ile 150 tane eem alındı. Anlıyorum süreç belirsiz ama branşta ilk 50'ye giren biri bile endişe ediyorsa kalanlar napsin? Sağlık bakanlığı da 2025 başında alim yapacağını açıkladı zaten. Çevre ve Şehircilik yüzlerce mühendis alımı yapmıyor ki zaten normal şartlarda.

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