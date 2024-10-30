Eem İlk Alım

Arkadaşlar merhaba puanım 92.85 sıralamam 47. İlk merkezi atamada atanabilir miyim ? Herkes çok kötü konuşuyor. Çevre sehircilikte çalışan bir arkadaşım hiç atanamayabilirsin bile durumlar çok kötü alım yok diyorlar. Çok umutsuzum, gerçekçi bir tabloda atanabilmem ne kadar mümkün?

Arkadaşlar merhaba puanım 92.85 sıralamam 47. İlk merkezi atamada atanabilir miyim ? Herkes çok kötü konuşuyor. Çevre sehircilikte çalışan bir arkadaşım hiç atanamayabilirsin bile durumlar çok kötü alım yok diyorlar. Çok umutsuzum, gerçekçi bir tabloda atanabilmem ne kadar mümkün?