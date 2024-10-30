Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 10:16
lojman
aksaray lojmanları hakkında detaylı bilgi verir misiniz 7-8 senelik memura çıkar mı

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİlçe emniyet müdürünün makam aracı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİçişleri Bakanlığı torba yasa 2024 Eylül dönemi mazeret atamasıCimer başvuru ve idari soruşturmaPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık5 yıl önce alınan uyarı cezasının silinmesiBaşöğretmenlik tazminatı

Sözlük

teorik ve pratik güce sahip olmak 3 sanki sen çok şeysin 1 Craig Thomson 1 bahar dizisi 3 Eskiden Şimdi 2 Sabah kahvaltısı elma 2 hz.davut 1 sus da adam sansınlar 2 Ajda bilezik 6 al bunu al al 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çektiİki kulüp başkanı yasa dışı bahis reklamından PFDK'ya sevk edildiUzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürün ilanlarında Türkçe uyarı zorunlu olacakİstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltıKentsel dönüşüm çalışmaları için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle