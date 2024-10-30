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Editörler : supporters.


30 Ekim 2024 10:27
katılım bankası

Kar payı oranları genele göre daha görece daha yüksek olan bir katılım bankası arayışımız mevcut ortağımla bu konuda önerilere açığız??


Belkıs Kısmet
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:29

Hocam gerek yüksek kar payı gerekse de dijital olması nedeniyle kullanım takip kolaylığı sağlayan hayat finansı kullanıyorum size de tavsiye edebilirim gönül rahatlığıyla, kafam rahat bir şekilde yatırımları takip ediyorum şuan için oldukça memnunum ek olarak şu zamana kadar 3 katılım bankasıyla daha çalışma imkanım oldu ama açık ara 1. numara hayat finans.


Hakan Çavdarlı
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:31

yukarıdaki arkadaşa katılıyorum bende sanırım bi 4-5 aydır kullanıyorum banka olarak baya kullanışlı ve basit bir arayüzü var ayrıca mevduat oranı tl birikiminde yüzde 49 dan veriyor mevcut katılım bankaları arasında en yuksek orana sahip şaunda hayat finans.

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katılım bankası

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