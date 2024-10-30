Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
29 Ekim ek dersiOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?Boşanma sonrasında tayinTaşınan özel eğitim sınıfı2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiİdare kendine yakın gördüğüne mi, hak edene mi başarı belgesi veriyor?Norm Fazlası Öğretmen Atamaları HkNe zaman başöğretmen olacağım?
Sözlük
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çektiİki kulüp başkanı yasa dışı bahis reklamından PFDK'ya sevk edildiUzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürün ilanlarında Türkçe uyarı zorunlu olacakİstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltıKentsel dönüşüm çalışmaları için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle