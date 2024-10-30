Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 11:03
Evde iş

Kadrolu öğretmenim , evde ek iş yapabilir miyim ( sabun paketleme gibi ) .. bir sıkıntı olur mu


Burak Eker67
Daire Başkanı
30 Ekim 2024 11:17

dolandırılmaman dışında bir sıkıntı yok.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
30 Ekim 2024 11:19

Kayıt dışı olmak şartıyla kimse evinizde ne yaptığınıza karışamaz. Ancak bu türden (sabun paketleme vs) işler genellikle "keriz silkeleme" oluyor, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Her şeyi yaptılar, paketlemesi mi eksik kaldı da sizi çalıştıracaklar?

Kaç para bi sabun paketleme makinesi?

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