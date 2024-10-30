Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 11:33
Yeni yönetmeliğe göre 4 yıl dolmadan müdür yardımcılığından istifa etme

İyi günler müdür yardımcılığında 2. Yılım bitti ve istifa etmek istiyorum. Başka bir ilçeden gelmiştim.Yeni yönetmelik kapsamında eski kurumuma eğer doluysa eski ilçeme gitmem gerekiyor ancak eski kurumum ve eski ilçem tamamen dolu. Bu durumda beni şu an bulunduğum ilçeye mi verirler? Bu durum yönetmelikte belirtilmemiş yani bir açık var fikirleriniz nelerdir?

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