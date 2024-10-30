Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 12:14
ACİLLL! Aile bakanlığı sağlık bakanlığı 4b eş durumu

Merhaba arkadaşlar Aile bakanlığında 1 yılını dolduran 4bli sözleşmeli hemşire sağlık bakanlığında 4b sözleşmeli 1 yılını doldurmayan eşinin yanına gelebilir mi?

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