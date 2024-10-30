EVLİLİK SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Okulda Memur olarak çalışmaktayım yakın zamanda evlendim. Eşim çalışıyor bende çalışıyorum eşim memur değil şuanda yapılması gereken işlemler nelerdir İlçe Milli Eğitime üst yazı mı yazılması lazm nüfus kayıt örneğiyle ne gibi işlemler var ?

Sanırım E-devlet üzerinden bildirim yapılması gerekiyormuş onu yaptım ve mutemete gönder dedim.