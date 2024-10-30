Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 12:31
EVLİLİK SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Okulda Memur olarak çalışmaktayım yakın zamanda evlendim. Eşim çalışıyor bende çalışıyorum eşim memur değil şuanda yapılması gereken işlemler nelerdir İlçe Milli Eğitime üst yazı mı yazılması lazm nüfus kayıt örneğiyle ne gibi işlemler var ?

Sanırım E-devlet üzerinden bildirim yapılması gerekiyormuş onu yaptım ve mutemete gönder dedim.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
30 Ekim 2024 13:38

hemen hemen hiç bir işlem yok.

mebbiste nufus bilgileri kısmında Yenile butonu var. Evlilik ve eş kayıtlarınız otomatik güncellenir. Lazım olduğundan değil, bilinsin diye.

Eşiniz çalıştığı için eş yardımı da alamayacağınız için Aile Bildirim Formu da çok mühim değil. E-devlet KBS sistemi üzerinden doldurduğunuz şeyin çıktısını alıp ıslak imzalı da isterler. Mal müdürlüğünün ıslak imza takıntısı var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

29 Ekim ek dersiOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?Boşanma sonrasında tayinTaşınan özel eğitim sınıfı2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiİdare kendine yakın gördüğüne mi, hak edene mi başarı belgesi veriyor?Norm Fazlası Öğretmen Atamaları HkNe zaman başöğretmen olacağım?

Sözlük

yarım gün tatil 2 zeki demirkubuz 1 göz ardı etmek 1 Dubai Çikolatası 1 bahar dizisi 3 beni köyümün yağmurlarıyla yıkasınlar 1 esra erol'da 1 Bitmesini İsteyip de Bitmeyen Şey 5 Cumartesi ev temizliği 1 ayı spreyi 1

Son Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecekCHP'den sahte belge üzerinden muhalefet8 ayda 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni verildiHalı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybettiKardeşine emanet verdiği araç kaza yapınca hayatı altüst oldu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle