Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ekim 2024 15:16
2024/1 Atananlar

Merhaba 2024/1 atananlardan çağırılan varmı acaba 2.5 ay oldu hala bekliyorum.

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