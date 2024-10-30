Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 15:28
eş durumu özel sektör
eşim özel sektörde ben 4 yılı tamamladım kadroluyum. eşim iş değişikliği yapıp başka bir şehirde işe başlayacak eş durumu tayini yapabilir miyiz, ayni sektörde 5 yıldır aktif çalışıyor sigorta primi 720 günü geçti yani sıkıntısı yok.

dytyagmur
Aday Memur
30 Ekim 2024 15:34
??

dytyagmur
Aday Memur
30 Ekim 2024 15:35
tayin isteyeceğim ilde mi 720 gün prim şartı aranıyor, yoksa o meslekte 720 gün olması yeterli mi

FdlCftcdl
Aday Memur
30 Ekim 2024 15:53

O ilde.

Toplam 3 mesaj

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