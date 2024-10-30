Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 15:53
Doktor raporunun uısl ve fenne gönderilmesi
Arkadaşlar. Verilen 10 günlük tek hekim raporunu idare hakem hastaneye gönderdi. Yönetmeliğe göre tebliğden bir gün sonra hastaneye müracaat ettim. Oradaki doktorun tavrı sanki raporu bozacak gibi konuştu. 3 doktor da imza atmalı karara. Sonucu da söylemediler. %90 raporu bozdu gibi. Evrakı idareye ulaşana kadar zaten 10 gün dolacak. Heyet, raporu bozarsa bunlar ne gibi bir yaptırım uygulayabilirler. Yönetmeliğe göre raporun bozulduğunu tebliğ edip bir sonraki gün mesaiye başlanır ama bunlar bana şu kadar gün göreve gelmemekten işlem başlatabilir mi. Çünkü bundan ceza alan yada idare mahkemesinde cezayı iptal ettiren örnekler var.

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