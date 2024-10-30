Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 15:53
İstirahat raporunun usül ve fenne gönderilmesi

Arkadaşlar. Verilen 10 günlük tek hekim raporunu idare hakem hastaneye gönderdi. Yönetmeliğe göre tebliğden bir gün sonra hastaneye müracaat ettim. Oradaki doktorun tavrı sanki raporu bozacak gibi konuştu. 3 doktor da imza atmalı karara. Sonucu da söylemediler. %90 raporu bozdu gibi. Evrakı idareye ulaşana kadar zaten 10 gün dolacak. Heyet, raporu bozarsa bunlar ne gibi bir yaptırım uygulayabilirler. Yönetmeliğe göre raporun bozulduğunu tebliğ edip bir sonraki gün mesaiye başlanır ama bunlar bana şu kadar gün göreve gelmemekten işlem başlatabilir mi. Çünkü bundan ceza alan yada idare mahkemesinde cezayı iptal ettiren örnekler var.


fng14
Şef
30 Ekim 2024 18:45

Hiç unutmuyorum ilk usul fene gittiğimde benim muayene olduğum doktorda bu rahatsızlığa bu kadar rapor fazla neye göre sana bu kadar rapor vermişler ben vermem deyip olumsuz konuşmuştu ama raporu yinede bozmamıştı

Gelelim senin soruna velev ki raporun bozuldu bunun yazısı idari bürona ulaşacak ve büron 24 saat içinde göreve başla diye tebliğ yapacak o yüzden göreve gelmemekten işlem yapılamaz

çünkü yönetmelikte fen yönünden şüpheye düşülen raporda usul fene sevk edilir ve bu sürede personel hastalık izni kullanıyor olmakla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat eder der


enesefe2009
Aday Memur
30 Ekim 2024 19:40
Sonucu e nabız dan görebilirsin. Aynı gün düşüyor.

enesefe2009
Aday Memur
30 Ekim 2024 19:40
Sonucu e nabız dan görebilirsin. Aynı gün düşüyor.

umtblc
Memur
30 Ekim 2024 19:56

Raporun hakem hastane tarafından fen yönünden bozulsa bile bunda senin bir kusurun olmadıgı için tarafına 24 saat içinde yada ertesi gün mesaiye başlaman gerektigi teblig edilir gider başlarsın. başkada birşey olmaz.


Srkan112
Aday Memur
30 Ekim 2024 20:14
SAĞLIK (SAĞLAM) RAPORU yazıyor. Bu raporu bozmuşlar demek oluyor galiba
enesefe2009, Dün
Sonucu e nabız dan görebilirsin. Aynı gün düşüyor.

enesefe2009
Aday Memur
30 Ekim 2024 20:19
En altta karar kısmında yazar fenne uygundur veya değildir diye
Srkan112, Dün
SAĞLIK (SAĞLAM) RAPORU yazıyor. Bu raporu bozmuşlar demek oluyor galiba

Srkan112
Aday Memur
30 Ekim 2024 21:12
E nabız da öylr bir bilgiye ulaşamadım devrem
enesefe2009, Dün
En altta karar kısmında yazar fenne uygundur veya değildir diye
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİçişleri Bakanlığı torba yasa Branştan çıkarıldımPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık2024 Eylül dönemi mazeret atamasıCimer başvuru ve idari soruşturmaİstirahat raporunun usül ve fenne gönderilmesi

Sözlük

diderot etkisi 2 Okul Ara Tatilinde Ne Yapacağız Sorusu 2 Kadın şöyle böyle olsun,yanında ketçap mayonez de olsun mu? 1 frekans yanılgısı 1 suçlunun olay yerine geri gelmesi 3 ayı spreyi 1 birsen eksiktin 4 Haklı olmanın mutlu etmemesi 1 Zeytinyağı gibi üste çıkan insanlar 3 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 1

Son Haberler

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe KomisyonundaTurizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 arttıBakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecekBorsa güne yatay başladıİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle