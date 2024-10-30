İstirahat raporunun usül ve fenne gönderilmesi

Hiç unutmuyorum ilk usul fene gittiğimde benim muayene olduğum doktorda bu rahatsızlığa bu kadar rapor fazla neye göre sana bu kadar rapor vermişler ben vermem deyip olumsuz konuşmuştu ama raporu yinede bozmamıştı

Gelelim senin soruna velev ki raporun bozuldu bunun yazısı idari bürona ulaşacak ve büron 24 saat içinde göreve başla diye tebliğ yapacak o yüzden göreve gelmemekten işlem yapılamaz

çünkü yönetmelikte fen yönünden şüpheye düşülen raporda usul fene sevk edilir ve bu sürede personel hastalık izni kullanıyor olmakla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat eder der