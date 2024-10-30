KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ekim 2024 15:59
2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olması

puanlar yeniden hesaplanacakmış


banty
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:33

kim dedi


grogu
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:48

twitter' da haber olarak gördüm, dava kararıymış avukattan almış bilgiyi ama ÖSYM tarafından teyitlenmedi henüz

banty, 1 saat önce

kim dedi


kreatin
Memur
30 Ekim 2024 17:37
teyitli bilgi mahkeme kararını gördüm. yüksek ihtimal ösym itiraz eder danıştaya gider dosya sınav bile iptal edilebilir belli olmaz
grogu, 1 saat önce

twitter' da haber olarak gördüm, dava kararıymış avukattan almış bilgiyi ama ÖSYM tarafından teyitlenmedi henüz


banty
Aday Memur
30 Ekim 2024 17:45

Ösym itiraz etmez sınav da bir soru yüzünden iptal olmaz.

kreatin, 18 dk. önce
teyitli bilgi mahkeme kararını gördüm. yüksek ihtimal ösym itiraz eder danıştaya gider dosya sınav bile iptal edilebilir belli olmaz

kreatin
Memur
30 Ekim 2024 17:50
1 soru sınav acıklandıgında iptal oldu 1 soru bugün iptal oldu. 3 soru içinde bilirkişiler iptali için rapor göndermiş (bunu teyit edemedim) eğer doğruysa 5 soru iptal olmuş olucak
banty, 10 dk. önce

Ösym itiraz etmez sınav da bir soru yüzünden iptal olmaz.

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