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Editörler : supporters.


30 Ekim 2024 16:10
Merhabalar, hayat pay uygulamasını kullanan var mı aranızda

Merhabalar, hayat pay uygulamasını kullanan var mı aranızda? Bizim ofisten 1-2 arkadaş kullanıyor ama ben size de sormak istedim.


Belkıs Kısmet
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:12

O neymiş ilk defa duyuyorum birisi aydınlatsın bizi&#128514;


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:14

Kupon ve indirim veren bir uygulama sanırım ben de tam çözemedim alışveriş yaptıkça uygulamaya girip indirim falan alıyosun galiba.


Melisa Sorgular
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:15

Hemen sizi aydınlatmaya geldim. Ben bir süredir kullanıyorum hayat pay, yaptığınız alışverişlerden hem iade alabiliyorsunuz, hem de puan biriktirebiliyorsunuz. Sonra puanlarınızı kullanabiliyorsunuz. Ben puan biriktirip hediye bile aldım düşünün :) Özellikle hayat holding markaları kullanıyorsanız indirip bi bakın, fiş biriktirmeye başlayın şimdiden. He birde şimdi yenİ Trendyol kampanyası var onada kesin bakın 100 tl para veriyor ama acele et 31.de bitiyor sanrım:))


Hakan Çavdarlı
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:16

bahsettiğin gibiyse süpermiş, biz oğlana molfix alıyoruz onun fişi eklesem olur mu?

Melisa Sorgular, 2 saat önce

Hemen sizi aydınlatmaya geldim. Ben bir süredir kullanıyorum hayat pay, yaptığınız alışverişlerden hem iade alabiliyorsunuz, hem de puan biriktirebiliyorsunuz. Sonra puanlarınızı kullanabiliyorsunuz. Ben puan biriktirip hediye bile aldım düşünün :) Özellikle hayat holding markaları kullanıyorsanız indirip bi bakın, fiş biriktirmeye başlayın şimdiden. He birde şimdi yenİ Trendyol kampanyası var onada kesin bakın 100 tl para veriyor ama acele et 31.de bitiyor sanrım:))


Melisa Sorgular
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:18

Olur olur sadece molfix de değil, bingo, papia falan da olur. İndirip bi bakarsın.

Hakan Çavdarlı, 2 saat önce

bahsettiğin gibiyse süpermiş, biz oğlana molfix alıyoruz onun fişi eklesem olur mu?


Hakan Çavdarlı
Aday Memur
30 Ekim 2024 16:19

Trendyol devamlı kullanıyorum zaten Hayat holding ürünlerine de baktım şimdi hepsi kullandığımız ürünlermiş, hiç bilmiyordum&#128514; bu uygulama baya işime yarayacak.

Melisa Sorgular, 2 saat önce

Olur olur sadece molfix de değil, bingo, papia falan da olur. İndirip bi bakarsın.

Toplam 6 mesaj

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