Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 16:29
Ocak 2025 iller arası nakiller

Merhabalar. Ocak ayı iller arası nakiller için kadro sayıları nasıl olur acaba bilgilisi olanlar var mı?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Yurt dışı çıkış iznieş durumu özel sektöril içi tayinHac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Gecici gorevlendirmeesler tayini acil bilen varsa yazsiniller arası tayinÖzel sektör eş durumu?

Sözlük

Anne terliği değil,abla terliği 1 İlk buluşmada hesabı alman usulü ödeyen erkek 7 Dinozorları yok eden göktaşı 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 Eskiden Şimdi 2 Çay Ruhun Gıdasıdır 3 bir varmış bir yokmuş 1 Sohbeti sarmayan erkek 1 Kahve 2 günaydın sözlük 2

Son Haberler

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyorAB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı'Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı'2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle