Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 16:31
İl içi resen atamalar geliyor!!!

Van ve Diyarbakır duyurularina bakarsak il içinde resen atama yapılacak bu illerde ve bir bir açıklanacak diğer illerde de. Sanki ogretmen kendi norm fazlası oluyor gibi onu bir de bir çok ev aile çoluk çocuk durumunu hiçe sayarak il içinde bir yere göndermekle cezalandiriyorsun . Hele hele norm fazlası da varken özür grubu atamalarında bu duruma populeristlik uğruna yenilerini de ekliyorsun. Bugün norm fazlası olmayabilirsiniz ama değişen bu eğitim politikaları içinde bir gün senin benim de başıma gelebilir bu tehlike. Ses çıkarılması lazim


majesteleri7
Daire Başkanı
30 Ekim 2024 17:01

Mebde zulüm bitmez.Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin.ne ailen kalır ne çocuğun gönder gitsin kendi torpillilerine gelince de doldurmaya bi sürü kadro uydur özel büro,arge,ölçme,kitap komisyonu,cart komisyonu curt komitesi.


berker2004
Daire Başkanı
30 Ekim 2024 17:15

Zaten bir maddede de onun yolu yapılmış

majesteleri7, 54 dk. önce

Mebde zulüm bitmez.Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin.ne ailen kalır ne çocuğun gönder gitsin kendi torpillilerine gelince de doldurmaya bi sürü kadro uydur özel büro,arge,ölçme,kitap komisyonu,cart komisyonu curt komitesi.


berker2004
Daire Başkanı
30 Ekim 2024 17:50

Aydın da duyuru ve kılavuzu yayınlamış. Burada son aşama il içi resen arama.

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