İl içi resen atamalar geliyor!!!

Van ve Diyarbakır duyurularina bakarsak il içinde resen atama yapılacak bu illerde ve bir bir açıklanacak diğer illerde de. Sanki ogretmen kendi norm fazlası oluyor gibi onu bir de bir çok ev aile çoluk çocuk durumunu hiçe sayarak il içinde bir yere göndermekle cezalandiriyorsun . Hele hele norm fazlası da varken özür grubu atamalarında bu duruma populeristlik uğruna yenilerini de ekliyorsun. Bugün norm fazlası olmayabilirsiniz ama değişen bu eğitim politikaları içinde bir gün senin benim de başıma gelebilir bu tehlike. Ses çıkarılması lazim