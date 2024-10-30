Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 16:54
İlk atama sonrası eş durumundan tayin

Ben yaklaşık 1 yıldır Ankara'da özel sektörde sigortalı olarak çalışıyorum. Kız arkadaşım seneye mezun olacak ve o okuldayken evleneceğiz. Eğer ilk ataması başka bir şehire çıkarsa eş durumundan Ankara'ya tayin olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİlçe emniyet müdürünün makam aracıİçişleri Bakanlığı torba yasa Teşkilatımızın itibarını koruyalımKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret atamasıE-devlet çalışma hayatımCimer başvuru ve idari soruşturma

Sözlük

Craig Thomson 1 Merhabalar sözlük 3 put gibi dikilmek 2 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2 ama biz bunları konuştuk 1 Köyü Olan Biriyle Evlenme Tarladan Çıkamazsın 5 Evde ergenle yaşamak 6 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 1 Hepinizi ananas gibi görüyorum 1 suçlunun olay yerine geri gelmesi 3

Son Haberler

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyorAB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı'Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı'2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle