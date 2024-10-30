KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ekim 2024 16:57
Kaçıncı soru iptali bu

Türkçe sorusu mahkeme kararıyla iptal oldu deniliyor. 3 tane daha soru için bilirkişi raporu sorunun iptal olması yönünde gelmiş. Nasıl bir sınavdır bu Allah aşkına

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