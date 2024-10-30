Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 17:19
Öğretmenlik Tavsiye

İcra ettiğiniz öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Öğretmenlik okunmalı mı yoksa başka alana mı yönelirmeli? Hangi alanı tavsiye edersiniz?


jajacoelho
Genel Müdür
30 Ekim 2024 17:23

daha önce benzer başlık açılmıştır


mutsuztayinci.
Aday Memur
30 Ekim 2024 17:23

Bu benim 7. yılım. Değiştirdiğim 3. okul ben kesinlikle öğretmenlik tavsiye etmem kimseye.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

29 Ekim ek dersiOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?Norm Fazlası Öğretmen Atamaları HkEvde işBoşanma sonrasında tayinTaşınan özel eğitim sınıfı2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiNe zaman başöğretmen olacağım?

Sözlük

şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2 ama biz bunları konuştuk 1 bir ölünün anı defteri. 1 Sohbeti sarmayan erkek 1 Kanepede uyumak 2 Hepinizi ananas gibi görüyorum 1 Bitmesini İsteyip de Bitmeyen Şey 5 yaz bir kenara 2 iskenderiye kütüphanesinin yakılması 1 hasta 3

Son Haberler

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyorAB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı'Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı'2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle