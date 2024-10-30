Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ekim 2024 17:28
Ücretsiz Doğum izni/Başöğretmenlik

Arkadaşlar merhaba, ücretsiz doğum izninde (7 ay) geçen süreler başöğretmenliğe sayılır mı? Ya da bu sürenin sigortasını/tazminatı yatırsam hizmet süresine eklenir mi? Şu an toplam hizmet sürem 19 yıl 6 ay.

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