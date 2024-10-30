Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 17:57
icraya nasıl düşülür
Vakıfta toplam 650k borcum var. Kumar vs değil 4 yıldır sürekli faiz ödemekten takla attırmaktan dolayı bu kadar büyüdü. Malum artık 1 aylık maaş 1 aylık takside yetmiyor. Borçların anca yarısını başka bankada toplayabilirim nasıl icraya düşerim vakıf maaşa el koymadan ne yapmam lazım

umtblc
Memur
30 Ekim 2024 20:00

geçen haftalarda https://forum.memurlar.net/konu/2572302/3.sayfa bu konu altında konuşulmuştu kardeşim bi göz gezidr belki yardımı dokunur

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