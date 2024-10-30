icraya nasıl düşülür

Vakıfta toplam 650k borcum var. Kumar vs değil 4 yıldır sürekli faiz ödemekten takla attırmaktan dolayı bu kadar büyüdü. Malum artık 1 aylık maaş 1 aylık takside yetmiyor. Borçların anca yarısını başka bankada toplayabilirim nasıl icraya düşerim vakıf maaşa el koymadan ne yapmam lazım

Vakıfta toplam 650k borcum var. Kumar vs değil 4 yıldır sürekli faiz ödemekten takla attırmaktan dolayı bu kadar büyüdü. Malum artık 1 aylık maaş 1 aylık takside yetmiyor. Borçların anca yarısını başka bankada toplayabilirim nasıl icraya düşerim vakıf maaşa el koymadan ne yapmam lazım