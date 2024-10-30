Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Ekim 2024 18:53
Muvazzaf Subayım VE Haşimato teşhisi

Arkadaşlar 2 yıllık muvazzaf subayım ve muharip sınıfım. Kan tahlili sonuçları ile Haşimato teşhisi konuldu aile de zaten tirot var. Sınıf değişikliği mümkün mü kodu var mıdır

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