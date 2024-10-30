Deprem tayini geri dönüş hk

Geri dönüşler sadece 08.03.2023te gidenleri mi kapsıyor yoksa deprem öncesinde ve sonrasında orada olup daha sonraki tarihlerde gidenleri de kapsıyor mu? Net bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilir mi lütfen.

Geri dönüşler sadece 08.03.2023te gidenleri mi kapsıyor yoksa deprem öncesinde ve sonrasında orada olup daha sonraki tarihlerde gidenleri de kapsıyor mu? Net bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilir mi lütfen.