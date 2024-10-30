Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 19:36
Deprem tayini geri dönüş hk
Geri dönüşler sadece 08.03.2023te gidenleri mi kapsıyor yoksa deprem öncesinde ve sonrasında orada olup daha sonraki tarihlerde gidenleri de kapsıyor mu? Net bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilir mi lütfen.

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Sözlük

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