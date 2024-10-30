Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


30 Ekim 2024 20:22
30 yaşından sonra memur olanlar

merhaba arkadaşlar 30 a az kaldı. dükkan işletiyordum battı sonra ticaret falan derken iyice battım psikolojim bozuktu ancak tekrar toparlanıp durumu düzeltmeye karar verdim bu seferde yaşa mı takılırım diye düşünüyorum. aranızda 30 ve 30 yaşın üstünde memur olanlarınız var mı? açıkcası bana umut olacaklar

Çok Yazılan Konular

Aşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuKime bölümüne kendi ismini yazmak.Kendine hoş geldinSon iki harften kelime bulma oyunuRepertuardanSon iki harften kelime türetmeSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Şu an ne dinliyorsunuz?

Sözlük

sanki sen çok şeysin 1 soğuk çay 2 Eskiden Şimdi 2 Craig Thomson 1 ölümü gösterip sıtmaya razı etmek 2 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2 Kanepede uyumak 2 kahve içerek zayıflamak 1 Cumhuriyetimizin 101.Yılı 6 ayı spreyi 1

Son Haberler

Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldıTBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmediTBMM Başkanvekili Karaca, fener alayında düşüp ayağını kırdı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle