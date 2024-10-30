Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ekim 2024 21:18
Batı - Batı tayını

Arkadaşlar, bir şark yaptim. batıya tayin oldum ilin zorunlu süresini tamamlayıp ikinci şark zamanı gelmeden batı batı tayini istedim. Dilekçemi yeni verdim. Eylül de EGM benim durumumda olanlari gönderdi mi?

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