Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ekim 2024 22:30
İstinaf mahkemeleri Mübaşir için nasıl?

Arkadaşlar bir mübaşir için istinaf mahkemelerinin çalışma şartları nasıldır? Hiçbir bilgim yok


katip1988
Şef
30 Ekim 2024 22:36

gidince öğrenirsin. merak edilecek birsey yok. klasik adliye ortamı

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