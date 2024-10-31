Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2024 00:38
Kırklareli verilir lisans hemşire
Kırklareli verilir ege bölgesi alınır lisans hemşire 3+1

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Eş durumu özel sektörYurt dışı çıkış izniil içi tayinGecici gorevlendirmeMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Eşler tayini acil bilen varsa yazsinHac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıBecayiş talebine red durumu.Hastaneye atanan paramedikler bakabilir mi

Sözlük

akşama ne yemek yapsam 1 suçlunun olay yerine geri gelmesi 3 Kahve 1 kahve içerek zayıflamak 1 ama biz bunları konuştuk 1 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2 İyi geceler sözlük 1 Sabah kahvaltısı elma 2 yaz bir kenara 2 teorik ve pratik güce sahip olmak 4

Son Haberler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğişiklikCHP MYK Esenyurt'ta olağanüstü toplanacakVergi müfettişinin performans değerlendirme kriterlerine ilişkin önemli karar31 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıDomuz saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle