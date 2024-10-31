Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2024 08:01
HAGB

Merhabalar hakkında HABG kararı olup da Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli personel alımında Güvenlik soruşturmasında sıkıntı yaşayanlar var mı?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Eş durumu özel sektörYurt dışı çıkış izniGecici gorevlendirmeMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?il içi tayinHac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıEşler tayini acil bilen varsa yazsinBecayiş talebine red durumu.Eş Durumu Tayini Yardım

Sözlük

Dubai Çikolatası 5 Cumhuriyetimizin 101.Yılı 5 kruger-dunning etkisi 1 akşama ne yemek yapsam 1 uyku eğitimi 1 İlk buluşmada hesabı alman usulü ödeyen erkek 8 Eskiden Şimdi 2 kalbim seni ignore etti 1 salak salak konuşma 1 Pomodoro 1

Son Haberler

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe KomisyonundaTurizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 arttıBakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecekBorsa güne yatay başladıİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle