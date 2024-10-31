Pazar günü yapılan veli toplantısı

5 gün önceden pazar günü toplantı yapılacağı bildiriliyor ancak o tarihte düzenli olarak katıldığım bir etkinlik var ve kaçırmak da istemiyorum.

Şu maddeye dayanarak gitmeyebiliyor muyuz?

İlköğretim kurumları yönetmeliği:

(7) Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) beş gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır

Öğretmenlik meslek kanununda da toplantılarla ilgili detayların bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği yazılmış.