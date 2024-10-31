Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 09:30
eş durumu mazeret tayini

Mrb'lar. Ben 3+1'li olarak atandım . 7433 ile kadroya geçtim .eşim özel sektörde 3 yılım doldu . ben mazeret ataması yaptırabilir miyim yoksa 1 yıl daha beklemem mi gerekiyor ???


nryyy5
31 Ekim 2024 09:32

*mazeret tayini (il içi)

Toplam 1 mesaj

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