Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ekim 2024 10:07
Asılsız tutanak hakkında.

Arkadaşlar birimde bir tane çalışan benim hakkımda asılsız tutanak tutmuş. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

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