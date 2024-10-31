Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 10:26
Yol izni seneye devreder mi?

arkadaşlar yıllık izninin bir kısmı duruyor yol izni kullanmadım bir sonra ki yıla izni bırakırsam yol izni de devreder mi yani 2025 te 2 defa yol iznini alabilirmiyim


BASKANN37
Aday Memur
31 Ekim 2024 10:33

devretmiyor, kullanmazsan yanar


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
31 Ekim 2024 12:33

Yol izni ayrı bir izin değil. Normal izne eklenen ilave 2 gün.

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