YOL İZNİ SENEYE DEVREDERMİ

arkadaşlar yıllık izninin bir kısmı duruyor yol izni kullanmadım bir sonra ki yıla izni bırakırsam yol izni de devreder mi yani 2025 te 2 defa yol iznini alabilirmiyim

arkadaşlar yıllık izninin bir kısmı duruyor yol izni kullanmadım bir sonra ki yıla izni bırakırsam yol izni de devreder mi yani 2025 te 2 defa yol iznini alabilirmiyim