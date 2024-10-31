Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ekim 2024 10:27
Acilde çalışma

Selamün aleyküm arkadaşlar.tibbi sekreter olarak

Haziran dönemi tayiniyle sakaryadan x iline tayin oldum . Göreve başladım ve destek kaliteye gorevlebdirildim. Ertesi gün polikliniğe başla sistemi gör denildi.erresi gün hiç bişey bilmeme rağmen başka pole geçtim yaklasik 10 gin çalıştım öğrenmeye çalıştım ve sonra gene bı degisiklik oldu. Sabah ariyorlar şuraya geç buraya geç diye.neyse en son acile geçeceksin dediler acılı istemediğimi beyan ettim. Ancak benim itirazlarımi dikkate almadılar acile gorevlebdirildim. 2 gün sonraya da nöbete yazmislar ve ben hiç biseybilmiyorum.nobet tutmak yaşam duzenimi bozuyor.onceki çalıştığım kurumda 4 yıllık acil gecmisim de oldigi için acılı istemiyorum.8 aylık çocuğum var eşimde çalışmak durumunda kaldığı için gece evde bulunmam gerekiyor.bu konuda bı yardımı olabilecek fikir verebilecek var mı

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Eş durumu özel sektörYurt dışı çıkış izniGecici gorevlendirmeMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?il içi tayinHac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıEşler tayini acil bilen varsa yazsinBecayiş talebine red durumu.Eş Durumu Tayini Yardım

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 1 İyi geceler sözlük 1 diderot etkisi 2 hasta 4 İlk buluşmada hesabı alman usulü ödeyen erkek 8 frekans yanılgısı 1 Aşk acısı çekmek 5 mont beni mevsimi 1 Cumhuriyetimizin 101.Yılı 5 Dinozorları yok eden göktaşı 2

Son Haberler

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe KomisyonundaTurizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 arttıBakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecekBorsa güne yatay başladıİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle