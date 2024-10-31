Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ekim 2024 10:29
TSK'ya Geçiş

Merhabalar, 4 yıllık devlet memuruyum. 3 yıl önce yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Sınıfım piyadeydi. Dış kurumdan TSK'ya geçiş süreci nasıl oluyor? Yedek subaylığın ya da aktif memuriyetin bir katkısı olur mu?

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