Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Ekim 2024 10:56
Eüaş Promosyon

Arkadaşlar biz promosyonları ne zaman alıyoruz bilgisi olan var mı ?


gzhnbgc
Memur
31 Ekim 2024 11:24

bildiğim kadarıyla 2026 ocak ayında almamız gerekiyor.


albasador
Daire Başkanı
31 Ekim 2024 13:56

85-100 bin arası rakamlar konuşuluyor


kitbm
Aday Memur
31 Ekim 2024 13:59

ne zaman verilecek?

albasador, 39 dk. önce

85-100 bin arası rakamlar konuşuluyor

Toplam 3 mesaj

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