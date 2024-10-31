Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ekim 2024 12:15
İl içi hizmet süresi

Bir okulda 1.5 yıl öğretmenlik yaptım sonra norm fazlası olup başka okula geçtim orda da 1 yılım doldu. Hizmet içi süreme eski okulumun süresi ekleniyo mu yoksa yeni okulumda sıfır baştan mı oluyo


matemkogr
Daire Başkanı
31 Ekim 2024 13:55

Ekleniyor

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