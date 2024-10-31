İç yükseltmeler, şahsa açılan kadrolar???

herkese merhaba, şua ralar genellikle iç yükseltme adı altında şahıslara özel kadrolar çıkıyor, takip ediyoruz.

Bu haberde ismi geçen iki şahısı inceledeğimiz zaman A.G. son 3 senede 2 yayın yapmış, M.G. isimli şahıs ise atandıktan sonra vurmuş kafayı yatmış, hiç bir üretme yok. Dkan hanımefendinin akrabası oluyormuş kendisi.

Ama nasılsa iç yükseltme adı altında bu vasıfsızlara kadrolar peşkeş çekilecek, nasılsa bu kadrolar bu vasıfsızların babalarının malı değil mi?

Nerede adalet, kendini üniversiteye atan yan gelip yatıyor, sonra iç yükseltme diye kadroları hazır.

Bu kadroları babalarının malı gibi dağıtan dekanlara, üniversitelere bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorumm!!!

https://www.memurlar.net/haber/1113865/munzur-universitesinde-adrese-teslim-ilanlar-devam-ediyor.html