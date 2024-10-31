Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 12:37
Personel Başkanlığı görüş günü

İyi günler.Personel daire ile görüş oluyor mu bilgisi olan var mı.Pbs den görüş formu dolduruluyor bs duydum ama göremedim öyle bir sekme


MABEL_
Memur
31 Ekim 2024 13:01
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