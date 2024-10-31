Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ekim 2024 12:45
üst kadro görev süresi

YÖK'ün üniversitelere göndermiş olduğu yazıda daire başkanı ve genel sekreter kadrosu için 5 yıl memuriyet şartı aranmasının, fakülte sekreteri kadrosu için ise 657 genel hükümlere göre atanma yapılması gerektiğini bildirmiştir. buna göre daire başkanı ve genel sekreter kadrosuna atanmadaki 5 yıllık sürede kurumda çalışılan sözleşmeli olarak geçirilen süre dahil mi olur mu yoksa kadroya geçirildikten sonra mı 5 yıl çalışılması gerekiyor ?

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