Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 13:04
Milli eğitim Sözleşmeli Büro personeli 3+1 e tabi midir

Öncelikle hayırlı günler. Ben sözleşmemde ve sözleşmede geçen maddelerde 3+1 e tabi olmama dair bir bilgi bulamadım. Ben insanların sözleşmeli denildiğinde otomatik olarak 3+1 i kafalarından uydurduklarını düşünmeye başladım. Bende hiçbir yerde yazmıyor. Lütfen bilen biri cevaplayabilir mi.

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