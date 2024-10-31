Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ekim 2024 13:11
10 Kasım Pazar Günü Okula Gelmiyorum

Ara tatilin online olması ile birlikte özellikle doğu ve güneydoğuda birçok öğretmen şehir dışında olacak. Ben param olmadığı için herhangi bir plan yapmadım. Evdeyim, ancak 10 Kasım Pazar günü okulda, öğrencisiz bir törene neden katılmak zorundayım? Gitmeyeceğim.


buraközeleğitim
Müsteşar
31 Ekim 2024 13:22

Amiriniz ile sizin aranızda. Bu mesajı kopyalayıp müdürünüze gönderin.


İnadınaAtatürk
Şef
31 Ekim 2024 13:22

Açıkca desene Atatürk düsmanıyım


didaof
Memur
31 Ekim 2024 13:31

Atatürk düşmanı değilim. Ama senin gibi putperest de değilim çok şükür.

İnadınaAtatürk, 1 saat önce

Açıkca desene Atatürk düsmanıyım


Braweheart01
Genel Müdür
31 Ekim 2024 13:39

Normalde gelmezseniz sorun olmaz ama gelmediğinizi burada paylaşırsanız suç işlemiş olursunuz Atatürk e karşı işlenen suçlar ile dmk basına demeç verme suçu konusunda soruşturma geçirebilitsiniz


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
31 Ekim 2024 13:47
atatürk düşmanısın yani.
didaof, 1 saat önce

Atatürk düşmanı değilim. Ama senin gibi putperest de değilim çok şükür.


muallim_34
Genel Müdür
31 Ekim 2024 13:56

Olur mu hocam...

Gidip iki dakika saygı duruşu yapıp dört dörtlük Atatürkçü olmak varken..

Ondan sonra Atatürk düşmanlarıyla kol kola olsan da zarar etmez.. Mesela teröristlerle görüşebilirsin.. Bol bol yunan adalarına gidebilirsin. Bunları yaparsan Atatürk düşmanı olmazsın.

didaof, 1 saat önce

Atatürk düşmanı değilim. Ama senin gibi putperest de değilim çok şükür.


Lecturer55
Aday Memur
31 Ekim 2024 14:10

Ne boş yapmışsınız ya gitmeyeceksen gitme buraya yazıp günah çıkarmanın alemi yok


berkaydal
Şef
31 Ekim 2024 14:10

Tıpış tıpış gideceksin.

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