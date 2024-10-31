BDDK ŞOFÖR İLANI 2024

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Ekim 2024 14:04
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Merhaba arkadaşlar mülakatlar açıklanmış, uygulama sınavına gidecek olanlar var mı?

KPSS ve Mülakattan kaç puan aldınız ve hangi şehirden geleceksiniz?

Başka şehirden İstanbul'a taşınmayı düşünen var mı? Anadolu Yakasının o civarında kiralar 25 bin civarı... acaba ortalama maaş ne olacak fikri olan var mı?

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