Akademik kadrodaki şarta itiraz

Merhabalar

Bir üniversitenin X bölümünde aynı bölümde doktora mezunu olmak şartıyla doktor üyesi kadrosu açılıyor. Kadroyu bir arkadaşım kazanıyor. Daha sonra farklı bir bölümden doktora mezunu olan birisi olayı mahkemeye taşıyıp bu şarta itiraz ediyor. Sanırım mahkeme bilir kişilere gönderecek. Dava açanın en büyük dayanağı YÖK'ün bölüm açma kriterlerinde X bölümü için kendi doktora mezunu olduğu alanında yer alması. Açılan ilanda hiçbir özel şart yoktu sadece x bölümünden doktora mezun olması şartı vardı. Tecrübeli arkadaşlara sormak istiyorum, karşı tarafın mahkemeyi kazanmasının bir ihtimali var mı. Açıkçası kendi görüşüm bana çok saçma geldi çünkü önümde açılan ilana şartlar tutmuyor diye başvurmadım. Karşı tarafın davayı kazanması halinde kadro ilanlarındaki şartın hiçbir anlama gelmeyeceğini ifade ettim. Ama yine de bu konuda tecrübesi olanlara danışmak istedim. Sizce karşı tarafın haklılık payı nedir?