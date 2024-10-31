Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 14:59
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, 2025'te yargıda dijital dönüşüm sürdürülecek, adalet hi

Bu haber doğru mu acaba?

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/adalet-hizmetlerinde-yapay-zeka-kullanimi-artirilacak/3379146


E.Kayı Han
Editor
31 Ekim 2024 15:04

Haberi yapan Anadolu Ajansı yalan haber yapacak hali yok.


katip1988
Şef
31 Ekim 2024 15:46

mevcut karar vericilerden çok daha iyi karar vereceği kesin yapay zekanın

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