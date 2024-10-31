Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ekim 2024 15:20
promosyon durumu geri ödeme
merhaba hocalarım ben 2023 te promosyon almıştım ziraat bankasından 8 bin tl. bu sene eş durumundan istanbula geldim ve okulun anlaşması iş bankasıyla olduğundan iş bankasına geçtim. diğer hocalara 10 bin tl para yatmış ama bana yatmadı. sanıyorum ziraatı geri ödemek gerekiyormuş. yatmamasında bi sıkıntı yok ama bu durumda bana ziraattan bi borç çıkar mı ilerleyen zamanlarda ödemem gerekiyor mu?

avea11
Memur
31 Ekim 2024 15:47

2023 yılında aldığınız promosyon sözleşmesine bakın hocam. Orada erken ayrılınca ne olacağına dair hüküm olur.

Ayrıca gittiğiniz yerde de son yapılan promosyon anlaşmasına ulaşıp bakın. Bankalar farklı olduğu için yeni yerinizden de promosyon alabilmeniz yüksek ihtimal

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