promosyon durumu geri ödeme

merhaba hocalarım ben 2023 te promosyon almıştım ziraat bankasından 8 bin tl. bu sene eş durumundan istanbula geldim ve okulun anlaşması iş bankasıyla olduğundan iş bankasına geçtim. diğer hocalara 10 bin tl para yatmış ama bana yatmadı. sanıyorum ziraatı geri ödemek gerekiyormuş. yatmamasında bi sıkıntı yok ama bu durumda bana ziraattan bi borç çıkar mı ilerleyen zamanlarda ödemem gerekiyor mu?

merhaba hocalarım ben 2023 te promosyon almıştım ziraat bankasından 8 bin tl. bu sene eş durumundan istanbula geldim ve okulun anlaşması iş bankasıyla olduğundan iş bankasına geçtim. diğer hocalara 10 bin tl para yatmış ama bana yatmadı. sanıyorum ziraatı geri ödemek gerekiyormuş. yatmamasında bi sıkıntı yok ama bu durumda bana ziraattan bi borç çıkar mı ilerleyen zamanlarda ödemem gerekiyor mu?