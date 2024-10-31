Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 15:30
Geçici görevlendirme sonrası boşanma
Herkese iyi forumlar kıymetli meslektaşlarım. Eş durumu ataması ile batıdan batıya tayin oldum fakat geçici görevlendirme ile (12 Ay) gönderildim. Eşimle anlaşamıyoruz ve boşanma durumumuz söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse geçici görevlendirme olduğum için sürem bittiğimde eski görev yerime mi dönerim yoksa naklen atamam yine vereceğim dilekçeye istinaden yapılır mı? Cevaplarınız için teşekkür ederim.

MABEL_
Memur
31 Ekim 2024 15:33
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Brse
Aday Memur
31 Ekim 2024 15:42

Bosanirsan yeni atama hakkın var. 3 il yazdırıyorlar diye biliyorum..ilk tercih gelir

Toplam 2 mesaj

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