Geçici görevlendirme sonrası boşanma

Herkese iyi forumlar kıymetli meslektaşlarım. Eş durumu ataması ile batıdan batıya tayin oldum fakat geçici görevlendirme ile (12 Ay) gönderildim. Eşimle anlaşamıyoruz ve boşanma durumumuz söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse geçici görevlendirme olduğum için sürem bittiğimde eski görev yerime mi dönerim yoksa naklen atamam yine vereceğim dilekçeye istinaden yapılır mı? Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Herkese iyi forumlar kıymetli meslektaşlarım. Eş durumu ataması ile batıdan batıya tayin oldum fakat geçici görevlendirme ile (12 Ay) gönderildim. Eşimle anlaşamıyoruz ve boşanma durumumuz söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse geçici görevlendirme olduğum için sürem bittiğimde eski görev yerime mi dönerim yoksa naklen atamam yine vereceğim dilekçeye istinaden yapılır mı? Cevaplarınız için teşekkür ederim.